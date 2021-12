JLab Epic Air Sport ANC im Test

Die Audio-Produkte von JLab, die in den Staaten schon einige Jahre ganz vorne mitmischen, werden seit heuer auch bei uns vertrieben. Jüngster Spross im JLab-Portfolio ist der Epic Air Sport ANC – ein True-Wireless-Ohrhörer, der mit vielen Besonderheiten aufhorchen lässt.

Jahrelang haben wir uns mit gordischen Kabelknoten abgemüht oder sind mit den Kordeln überall hängen geblieben. Und dann kam True Wireless – für mich definitiv die nutzbringendste Innovation bei Ohrhörern.

Doch mit den komplett kabellosen Earbuds tauchte ein bis dato verkanntes Problem auf, nämlich: die Kompatibilität zwischen Ears und Buds. Nach Dutzenden getesteten Exemplaren musste ich feststellen, dass meine Ohrmuscheln zu lasch oder die Gehörgänge zu gekrümmt sein müssen, denn entweder drückten die Stöpsel oder sie fielen nach einiger Zeit raus. Doch kürzlich bin ich auf die neuen Epic Air Sport ANC von JLab gestoßen …

Angepasst, aber tough

Wie die Modellbezeichnung schon andeutet, sind die JLab-Earbuds für Sportbegeisterte konzipiert. Ihr augenscheinlichstes Merkmal sind die Bügel, mit denen die Buds hinterm Ohr fixiert werden und somit nicht herausfallen können. Die Bügel sind aus elastischem Kunststoff und nehmen nach dem Einsetzen des Ohrhörers wieder die ursprüngliche Form an – allerdings ohne zu fest anzuliegen, wodurch die In-Ears auch für Brillenträger bestens geeignet sind. Für optimalen Halt im Gehörgang liegen fünf Sätze Ohrstecker aus Silikongel und einer aus Memoryschaum bei. Zum Schutz der Elektronik beim Sporteln sind die Earbuds schweiß-, schmutz- und auch regenbeständig.

Energiebündel ohnegleichen

Wie bei True-Wireless-Hörern üblich, kommen auch die Epic Air Sport ANC in einer Transportbox, die zugleich als Ladecase dient. Die Besonderheit am robusten Etui ist, dass ein ungewöhnlich starker Akku verbaut wurde. Die Akkukapazität der Earbuds selbst gibt JLab mit 15 Stunden an, was schon ein hervorragender Wert ist. Doch mit der Ladebox kommt man auf eine Wiedergabezeit von bis zu 70 Stunden. Dadurch lässt sich praktisch die ganze Woche Musik genießen, ohne dass die Buds dazwischen an die Steckdose müssen.

Besonders praktisch ist auch, dass das Ladekabel mit USB-Anschluss in der Box integriert ist. Zusätzlich unterstützt das Power-Case kabelloses Laden und Quick Charge (15 Minuten Ladezeit für eine Stunde Wiedergabezeit).

Toller Sound, präzises ANC

Nicht weniger begeistert bin ich von den Klangeigenschaften der Ohrhörer. Der Sound ist druckvoll, bleibt aber sauber; die Bässe sind präsent, aber nicht zu wuchtig. Via EQ in der Companion-App kann der Sound mittels Presets und Custom-Mode geändert werden.

Anpassungen sind auch bei der Touch-Bedienung möglich. In der App lässt sich für beide Ohrhörer individuell festlegen, welche Funktion beim Antippen oder längeren Drücken des Buds ausgeführt werden soll.

Für ungetrübten Musikgenuss sorgt die von JLab entwickelte „Smart Active Noise Cancellation“, die im Test störende Umgebungsgeräusche wirklich gut herausgefiltert hat. Der Be-Aware-Modus (lässt Außengeräusche durch) war mir etwas zu „durchlässig“ – doch auch die Filter-Modi lassen sich in der App individuell justieren.

Extras en masse

Überhaupt sind mir noch keine Ohr­hörer untergekommen, die so viele Finessen und Anpassungsmöglichkeiten bieten wie die Epic Air Sport ANC. So gibt es etwa zum Videoschauen einen eigenen Movie-Mode mit extrem niedriger Latenz, der sicherstellt, dass der Ton synchron zum Bild wiedergegeben wird.

Und noch zwei wichtige Features: Dank Trageerkennung pausiert die Musikwiedergabe, sobald man die Buds aus dem Ohr nimmt – setzt man sie wieder ein, wird automatisch Play aktiviert. Das vielleicht Beste aber ist: Die Buds können auch einzeln genutzt werden – selbstverständlich mit dem vollen Funktionsumfang.

Fazit: Ich bin von den Epic Air Sport ANC hingerissen! Sound, Tragekomfort, Akku-Power und ausgeklügelte Features, mit denen sich die JLabs individualisieren lassen, verdienen ein „Sehr empfehlenswert“!

JLab Epic Air Sport ANC

» True-Wireless-Ohrhörer mit aktivem Noise-Cancelling

» 8-mm-Neodym-Treiber (20 Hz–20 kHz), je drei Mikrofone pro Earbud

» Bis zu 70 Stunden Laufzeit (ohne ANC)

» Bluetooth 5.0, AAC

» Wasserfest (IP66), Quick Charge

» Earbuds: je 10 g, Ladecase: 144 g

» Preis: ca. € 80,–