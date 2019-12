Huawei FreeBuds 3 im Test

Huaweis kabellose Bluetooth-Kopfhörer gehen in die dritte Runde. Die FreeBuds 3 kommen im „Open-Fit-Design“ und bieten aktive Geräuschunterdrückung. Wir haben getestet, wie sie sich im Alltag schlagen.

Kabel war gestern. Nur noch wenige Smartphones sind mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss ausgestattet, weshalb immer mehr Hersteller auf kabellose Bluetooth-Kopfhörer setzen. Dazu zählt auch Huawei. Die FreeBuds 3 sind die ersten Ohrhörer, bei denen der eigens entwickelte A1-Chip zum Einsatz kommt. Wir haben sie getestet.

Offenes Design

Die FreeBuds 3 sind top verarbeitet und erinnern optisch unverkennbar an Apples AirPods 2. Sie haben ein offenes Design und lassen dadurch – im Gegensatz zu geschlossenen In-Ear-Ohrhörern mit Gummiaufsätzen – einen Großteil der Außengeräusche durch. Gleichzeitig bieten sie aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling ) – eine eigenartige Kombination.

Die Ohrhörer haben einen hohen Tragekomfort und machen sich auch nach längerem Musikhören nicht störend bemerkbar. Sie sind im Test selbst beim Laufen nicht herausgefallen, dennoch macht sich dabei ein Gefühl der Unsicherheit breit, da sie nicht so fest im Ohrkanal sitzen wie klassische In-Ears. Der A1-Chip sorgt für eine stabile, verzögerungsfreie Bluetooth-Verbindung mit einer höheren Bandbreite als bei gewöhnlichen BT-Kopfhörern. Das Ladeetui kann kabellos oder via USB Typ C geladen werden. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt mittelmäßige drei bis vier Stunden, wobei sie sich mit dem Etui rund viermal aufladen lassen.

Steuerung mittels Antippen

Bedient werden die FreeBuds 3 über zweifaches Antippen der Seitenteile. Das klappt zwar meistens, aber leider nicht immer zuverlässig. Unvorteilhaft ist auch, dass nur zwei Befehle möglich sind – links beispielsweise Noise Cancelling an/aus und rechts Play/Pause. Die Lautstärke lässt sich nicht über die Ohrhörer regulieren. Ein weiterer Nachteil: Theoretisch erkennen die FreeBuds 3, wenn sie aus dem Ohr entnommen werden, und pausieren die Wiedergabe. Das funktioniert aber lediglich mit Huawei-Smartphones, auf denen EMUI 10 läuft – aktuell sind das nur einzelne Geräte der P30-Pro- und Mate-20-Pro-Serie.

Guter Sound, schlechtes ANC

Die Klangqualität ist überdurchschnittlich gut. Die Bässe sind zwar nicht gewaltig, aber kräftig genug, und die Höhen klar. Gerade in ruhiger Umgebung lassen sich beim Musikhören viele Details heraushören. Auch der Freisprechmodus gehört zu den besten aller bisher getesteten Headsets. Der Gesprächspartner ist klar zu hören und man selbst wird ebenfalls gut verstanden.

Von der Geräuschunterdrückung sollte man nicht zu viel erwarten. Via App lässt sich das ANC über einen Drehregler anpassen – was genau dabei angepasst wird, bleibt jedoch unklar. Störgeräusche werden zwar reduziert, aber nur in sehr geringem Ausmaß. Nicht nur das, es kommt auch regelmäßig vor, dass bestimmte Geräusche praktisch gar nicht abgeschwächt werden. Vor allem bei wechselnder Geräuschkulisse oder Wind – etwa beim Spazieren durch die Stadt – wirkt es immer wieder so, als ob sich plötzlich eine Klappe im Ohr öffnet, durch die diverse Störgeräusche ungefiltert eindringen. Dieser Wechsel zwischen einigermaßen vorhandenem und so gut wie gar keinem Noise Cancelling irritiert. Am besten funktioniert die Geräuschunterdrückung noch bei konstantem, gleichmäßigem Rauschen. Huawei wäre hier mit einem klassischen In-Ear-Design deutlich besser gefahren.



Fazit: Man wird den Eindruck nicht los, dass Huawei Apples AirPods kopieren und mithilfe von ANC übertrumpfen wollte. Zum Teil ist das gelungen, jedoch hat Apple in der Zwischenzeit die AirPods Pro mit geschlossenem Design herausgebracht, welche ebenfalls ANC bieten. Dadurch landen die FreeBuds 3 zwischen den Stühlen. Die Soundqualität ist gut, um jedoch alle Vorteile zu genießen, ist ein Huawei-Smartphone mit Android 10 erforderlich. Noise Cancelling funktioniert wegen des „Open-Fit-Designs“ nur mäßig, weshalb ANC kein echtes Kaufargument ist. Im Endeffekt kann man ebenso zu einem günstigeren True-Wireless-Ohrhörer ohne ANC greifen oder in ein Modell mit Noise Cancelling und geschlossenem Design investieren – wie eben Apples AirPods Pro oder Sonys WF-1000XM3.

Huawei FreeBuds 3

➜ Kabellose „Open-Fit“-Kopfhörer

➜ Kirin-A1-Chipsatz, Bluetooth 5.1

➜ Aktive Geräuschunterdrückung

➜ 4 h Akkulaufzeit; Etui mit USB Typ C und kabellosem Laden (Qi-Standard)

➜ Kopfhörer: 41,5 x 20,4 x 17,8 mm, 4,5 g

➜ Etui: Durchm. 60,9 x 21,8 mm, 48 g

➜ Preis: ca. € 170,-